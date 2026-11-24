Wiesbaden - Computer haben sich in Deutschland zuletzt deutlich verteuert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, waren Laptops im Oktober 2026 um 14,9 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Die Preise für Desktop-PCs stiegen im Vergleich zum Oktober 2025 um 13,1 Prozent.Ein Grund dafür ist der gestiegene Bedarf an Speicherkapazität für KI-Rechenzentren, der sich auch in der Entwicklung der Verbraucherpreise für Speichermedien widerspiegelt. So verteuerten sich Festplatten im Oktober 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 40,8 Prozent, Speicherkarten, USB-Sticks und Ähnliches wurden um 22,1 Prozent teurer.Entsprechend gab es auch bei anderen digitalen Geräten Preissteigerungen: Spielekonsolen verteuerten sich binnen eines Jahres um 13,0 Prozent, Mobiltelefone ohne Vertrag um 12,2 Prozent, Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches um 6,1 Prozent. Eine Ausnahme bilden hier die E-Book-Reader oder digitalen Bilderrahmen mit einem unterdurchschnittlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,8 Prozent.Den Preisanstiegen der letzten Monate waren in den Jahren zuvor teils deutliche Preissenkungen vorausgegangen. Im Jahr 2025 waren Desktop-PCs 16,3 Prozent und Laptops 9,3 Prozent günstiger als im Jahr 2020. Mobiltelefone ohne Vertrag wurden im selben Zeitraum 11,7 Prozent günstiger, Spielekonsolen 4,2 Prozent und Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches 3,3 Prozent. Diese Preissenkungen resultierten vor allem aus dem Abbau von Überproduktionen, die während der Covid-19-Pandemie entstanden waren. Eine Ausnahme bildeten hier die E-Book-Reader oder digitalen Bilderrahmen: Im Durchschnitt des Jahres 2025 waren sie 13,9 Prozent teurer als im Jahr 2020. Der Preisanstieg fiel jedoch geringer aus als bei den Verbraucherpreisen insgesamt (+21,9 Prozent).Während Computer deutlich teurer sind als vor einem Jahr, haben sich einige Unterhaltungselektronikartikel verbilligt. So mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Fernsehgeräte (-9,2 Prozent) im Oktober 2026 deutlich weniger bezahlen als im Oktober 2025. Auch Kameras (-2,5 Prozent) sowie Empfangs- und Wiedergabegeräte für Ton wie Radios, Hi-Fi-Anlagen oder Lautsprecher (-0,9 Prozent) kosteten im Oktober 2026 weniger als vor einem Jahr.Mittelfristig zeigte sich bei der Preisentwicklung für diese Geräte ein unterschiedliches Bild. Während Fernsehgeräte 2025 im Vergleich zum Jahr 2020 um 22,4 Prozent günstiger wurden, verteuerten sich Empfangs-, Wiedergabe- und andere Geräte für Ton um 9,1 Prozent. Die Preise für Kameras stiegen im selben Zeitraum sogar überdurchschnittlich um 23,3 Prozent.Wie die Unterhaltungselektronik sind auch ausgewählte Haushaltselektrogeräte billiger als vor einem Jahr. So lagen die Preise für Geschirrspülmaschinen im Oktober 2026 um 7,0 Prozent niedriger als im Oktober 2025. Kaffeevollautomaten oder Espressomaschinen verbilligten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent, Waschmaschinen um 4,2 Prozent, Toaster oder Grillgeräte um 1,5 Prozent.Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort, in denen die Preise für diese ausgewählten Geräte in deutlich geringerem Ausmaß stiegen als die Verbraucherpreise insgesamt. Im Jahr 2025 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Geschirrspülmaschinen 2,6 Prozent mehr zahlen als im Jahr 2020 und für Waschmaschinen sowie Kaffeevollautomaten oder Espressomaschinen jeweils 4,1 Prozent mehr. Toaster oder Grillgeräte verteuerten sich im selben Zeitraum um 11,3 Prozent.