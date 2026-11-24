NeuConnect: Kabelanlandung in Deutschland gestartet Das Kabelleger-Schiff Ulisse hat mit der Verlegung von 30 km Kabel vor der deutschen Küste bei Wilhelmshaven begonnen. Das ist Teil des Stromkabels NeuConnect. das Deutschland und Großbritannien verbinden soll. An der deutschen Küste bei Wilhelmshaven haben die Arbeiten von NeuConnect zur Kabelanlandung in Deutschland begonnen. Zuvor hatte NeuConnect in diesem Jahr bereits die Hälfte seines rund 700 km langen Seekabelprogramms vollendet. Das Projekt ...

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