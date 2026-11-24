Die Amazon-Aktie kam erstaunlich gut durch die jüngsten Turbulenzen und schüttelte dabei selbst die Sorgen der Anleger rund um die hohen KI-Investitionen überraschend schnell ab. Die Ende Oktober veröffentlichten Zahlen für das 3. Quartal 2026 sorgten daher nur für einen begrenzten Kursschock. Anleger griffen wieder beherzt zu und dürften dabei ihren Blick vor allem auf das 4. Quartal 2026 gerichtet haben, das für Amazon nicht zuletzt wegen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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