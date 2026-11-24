ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus Sicht des Analysten Timothy Arcuri ist die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des KI-Motors klar positiv, wie er am Montag in seiner ersten Reaktion schrieb. Er fühlt sich auch in seiner Entscheidung bestätigt, seine Kaufempfehlung nicht aufgegeben zu haben./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: US67066G1040





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