NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Veranstaltung mit dem Management mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Outperform" belassen. Dabei sei es um mehr Details für das im Februar anstehende Strategie-Update der Bank gegangen, schrieb Anke Reingen in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Ein Rechtsstreit im Sudan sei kein Thema gewesen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:45 / EST



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