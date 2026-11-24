ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sell" belassen. Der Dialyseanbieter stehe unter dem neuen Chef Shervin Korangy vor etlichen Herausforderungen und Chancen, schrieb Graham Doyle am Montag. Zu ersteren zählt er den möglichen strukturellen Volumendruck auf das operative Ergebnis (Ebit) im US-Geschäft und das drohende zweite Jahr mit einem Gewinnrückgang, zu letzteren das modernere Dialyseverfahren HV-HDF und Investitionen in das internationale Klinikgeschäft. Sowohl eine Fortsetzung der bisherigen Strategie mit Anpassungen als auch eine Neuausrichtung würden die Magen kurzfristig belasten, wobei letztere Strategie die besseren Wachstumschancen biete - allerdings auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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