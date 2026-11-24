NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1310 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Netzbetreiber führe derzeit umfangreiche Ausbaumaßnahmen am britischen Stromnetz durch, was für die Vermögensgrundlage und die Ertragsentwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung sei, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2027 und 2028 etwas nach oben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:45 / UTC



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ISIN: GB00BDR05C01





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