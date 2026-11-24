Nvidia plötzlich spottbillig? Was Börsenlegenden jetzt kaufen würden
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|Jensen Huang wieder Nvidia-Chef: Donald Trump griff direkt ein
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|Trump Says Jensen Huang Has 'Other Chips in His Brain' Nobody Knows About, Calls Nvidia Blackwell AI Chips 'Impossible to Pirate': 'China Can't Copy'
|09:54
|Europe open: Shares fall despite Nvidia-fuelled AI optimism
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