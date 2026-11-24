EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2026 / 08:55 CET/CEST

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Frankfurt am Main, den 24. November 2026

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 18. November 2026 hat die Commerzbank insgesamt 11.570 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2026/II gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.



Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft: Rückkaufzeitraum Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 16.11.2026 3.560 39,736 17.11.2026 3.560 39,254 18.11.2026 4.450 38,434

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.





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