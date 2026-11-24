Wiesbaden - Deutsche Feuerwerksimporte kommen fast ausschließlich aus China. So stammten im Jahr 2025 98 Prozent der nach Deutschland importierten Feuerwerkskörper aus der Volksrepublik, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 50.100 Tonnen aus China importiert, die Gesamtimporte lagen bei 51.100 Tonnen.
Im Jahr zuvor waren knapp 50.900 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert worden, 99 Prozent davon oder gut 50.400 Tonnen aus China. Die Importe aus der Volksrepublik machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 Prozent der insgesamt nach Deutschland eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.
Im Jahr zuvor waren knapp 50.900 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert worden, 99 Prozent davon oder gut 50.400 Tonnen aus China. Die Importe aus der Volksrepublik machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 Prozent der insgesamt nach Deutschland eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.
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