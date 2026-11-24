Der französische Pharmakonzern Sanofi macht ernst und übernimmt den US-Biotechkonzern Insmed für rund 41 Milliarden US-Dollar. Damit bestätigen sich Übernahmespekulationen, über die wir bereits in der vergangenen Woche berichtet hatte. An der Börse sorgt die Nachricht für einen erneuten Kurssprung. Sanofi bietet 175 US-Dollar je Aktie Sanofi bietet den Insmed-Aktionären 175 US-Dollar in bar je Aktie. Das entspricht einem Gesamtwert von rund 41 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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