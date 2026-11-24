Mehr als 100 Prozent hatte die Bayer-Aktie (BAY001) binnen Jahresfrist zugelegt, ehe die Märkte in der Vorwoche in ihre große Konsolidierung eingetreten waren. Am vergangenen Freitagabend meldete der Pharmakonzern nun eigentlich wieder gute Nachrichten im Zusammenhang mit den Milliardenklagen rund um den Glyphosat-Skandal. Dies schütze die Bayer-Aktie allerdings nicht gegen weitere Gewinnmitnahmen, obwohl sich die Gesamtmärkte erholten. So hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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