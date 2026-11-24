Berlin - Ein vollständiger Ausgleich der kalten Progression im kommenden Jahr ist vor dem anstehenden Haushaltsbeschluss voraussichtlich nicht mehr zu erreichen.



"Wir hätten uns natürlich - das ist auch kein Geheimnis - gewünscht, wir hätten das jetzt noch machen können, aber so sieht es gerade nicht aus", sagte machte die parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion, Catarina dos Santos-Wintz (CDU), den Sendern RTL und ntv. Das Thema habe aber gerade für die Unionsfraktion weiterhin eine sehr hohe Priorität. In dieser Woche konzentriere man sich aber auf den Haushalt, den man jetzt habe.



Die Bereitschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die Kosten mitzutragen, begrüßte dos Santos-Wintz. Sie finde das gut, dass Söder für Bayern schon mal in Anspruch nehme, dabei zu sein und mit zu unterstützen, sagte sie. Der Ausgleich sei eine gesamtstaatliche Aufgabe. Das heiße, nicht nur der Bund müsse sich darauf einigen mit den Koalitionspartnern, sondern auch die Länder müssten ihren Beitrag leisten, deren Haushalte natürlich genauso angespannt seien.



Auf die Frage, ob sie erwartet hätte, dass die anderen Bundesländer ebenfalls mitziehen, verwies dos Santos-Wintz auf die notwendige politische Verständigung. Wenn man sich politisch darauf einige, funktioniere das natürlich nur, wenn alle Beteiligten dabei seien. Dass das weiterhin Priorität habe, sei klar. Und dass man weiter darüber spreche, auch.





© 2026 dts Nachrichtenagentur