Gestern hatten wir darauf hingewiesen, dass die extreme Angst der Anleger zunehmend die Voraussetzungen für eine kräftige technische Gegenbewegung schafft. Nun ist sie da, mit erheblicher Wucht! Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA wirkte wie ein Befreiungsschlag für den schwer angeschlagenen Technologiesektor. Die NVIDIA-Aktie schoss am Montag zeitweise um rund 30 % nach oben, der Nasdaq gewann zwischenzeitlich über 6 %. Auch die europäischen Aktienmärkte beteiligten sich kräftig an der Erholung.Die Heftigkeit der Kursbewegungen überrascht uns allerdings weniger als ihr konkreter Auslöser. Nach den dramatischen Verlusten der vergangenen Wochen waren zahlreiche Technologieaktien technisch massiv überverkauft. In einer solchen Situation genügt manchmal eine einzige positive Nachricht, um eine Kaufwelle auszulösen.Doch eine kräftige Erholungsrally ist noch keine bestätigte Trendwende. Genau darauf kommt es jetzt an. Entscheidend wird sein, ob die Kursgewinne in den kommenden Handelstagen Bestand haben und von einer wachsenden Zahl von Aktien getragen werden.Eines dürfen wir dabei nicht vergessen: Die Rückkehr von Jensen Huang löst keines der grundsätzlichen Probleme des KI-Investitionsbooms. Deshalb halten wir es für gut möglich, dass die gegenwärtige Erholung zunächst nur eine Zwischenrally bleibt.Unsere Anlagestrategie ändert sich daher nicht. Im Gegenteil: Wir verstärken unsere Käufe im Bereich der Old Economy. Heute ergänzen wir diese Auswahl um zwei weitere amerikanische Gesellschaften. Wir bevorzugen weiterhin überschaubare Anfangspositionen und niedrige Hebel, damit ausreichend Liquidität für mögliche Rückschläge erhalten bleibt. Dabei konzentrieren wir uns auf zwei Geschäftsbereiche, deren Leistungen täglich benötigt werden: Lebensmittelversorgung und Strom. Beide versprechen keine spektakulären Technologiesprünge. Dafür bieten sie vergleichsweise gut nachvollziehbare Einnahmequellen. Die EMpfehlungen und alle weiteren Hintergründe gibt es in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).