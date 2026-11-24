Ende Oktober hat das Amtsgericht Leipzig das Insolvenzverfahren der Priwatt GmbH eröffnet. Am Montag nun kündigte der Insolvenzverwalter des Leipziger Photovoltaik-Unternehmens, Reinhard Kose von der Kanzlei Flöther & Wissing, den Verkauf der Lagerbestände an. Er strebe dabei nach einer Paketlösung. Zum Verkauf stünden Restbestände aus dem Warenlager, darunter Solarmodule, Batteriespeicher und Mikro-Wechselrichter sowie Montagesysteme, Montagematerial sowie eine große Zahl an Kabeln, Steckern und Zubehör für Photovoltaik-Balkonanlagen. "Das Angebot dürfte vor allem für Groß- und Onlinehändler ...

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