Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Damit setzt sich die Erholung vom Vortag zunächst fort. Die Ausschläge bleiben allerdings überschaubar. Im Blick steht weiterhin der Technologiesektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat einen Teil der jüngsten Unsicherheit beseitigt und am Montag eine kräftige Erholung ausgelöst. «Auch nach einem spektakulären Kurssprung kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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