Von Fabian Dory, CIO, Sygnum Bank Der Indexanbieter MSCI streicht Strategy (ehemals MicroStrategy) und Metaplanet per 30. November aus seinen Indizes. Die daraus unmittelbar resultierenden Zwangsverkäufe bleiben überschaubar. Wichtiger ist, dass der Entscheid die Trennung beschleunigt zwischen erfolgreichen Digital Asset Treasury Companies (DATs) und jenen, die auf einen preisunempfindlichen Käufer angewiesen sind, um ein Geschäftsmodell zu finanzieren, ...

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