Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstagmorgen etwas schwächer in den Handelstag gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Leitindex mit 25.240 Punkten berechnet, das entspricht einer Abnahme von 0,4 Prozent zum Schlussniveau des Vortags. Die Liste wurde angeführt von Rheinmetall, MTU, und Heidelberg Materials, am Ende rangierten Adidas, DHL und Bayer.



Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia bleibt abzuwarten, wie der deutsche Aktienmarkt reagieren wird. Die Börsen in Japan und Südkorea hätten ein "regelrechtes Kursfeuerwerk" abgebrannt, während "die Reaktion an den chinesischen Aktienmärkten deutlich verhaltener" ausgefallen sei, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Huangs Wiedereinsatz als CEO von Nvidia habe den Aktienmärkten zunächst eine dringend benötigte Atempause verschafft, so Lipkow. Ob daraus der Neustart der Jahresendrallye werde, "dürfte allerdings weniger in der Vorstandsetage von Nvidia als vielmehr durch die anstehenden Konjunkturdaten entschieden werden", so der Experte.



Zudem steht in Deutschland heute der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Nach den am Montag besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes "wäre eine weitere Aufhellung der Unternehmensstimmung ein ermutigendes Signal für die deutsche Wirtschaft", sagte der Marktanalyst.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0913 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9163 Euro zu haben.





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