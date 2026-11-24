DJ BASF nennt Umsatzpotenziale für sein Agrargeschäft

DOW JONES--BASF hat auf dem Kapitalmarkttag die grundsätzliche Ausrichtung seiner vor zwei Jahren vorgestellten Strategie Winning Ways sowie das Ziel bestätigt, das Agrargeschäft bis Mitte nächsten Jahres zu Börsenreife zu führen. Agricultural Solutions stellte seine Innovationspipeline vor - mit einem Brutto-Spitzenumsatzpotenzial von rund 15 Milliarden Euro aus Markteinführungen in den nächsten 15 Jahren. Dabei entfallen rund 8,5 Milliarden Euro Spitzenumsatzpotenzial auf Innovationen im Pflanzenschutz und rund 6,5 Milliarden Euro auf Saaten und Pflanzeneigenschaften.

Ob und wann der Börsengang stattfindet, hat BASF bislang nicht entschieden. Dies sei unter anderem von den Marktbedingungen abhängig.

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November 24, 2026 03:25 ET (08:25 GMT)

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