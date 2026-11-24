FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Thomas Schinecker im Rahmen einer hauseigenen Branchenveranstaltung mit einem Kursziel von 500 Franken auf "Buy" belassen. Das Vertrauen des Pharmakonzerns in sein Umsatzwachstum bleibe robust, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dazu sei der Optimismus mit Blick auf die Markteinführung von Wilserdly/Giredestrant hoch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH1499059983





© 2026 dpa-AFX-Analyser