Zürich - In der Schweiz steht der Markt für traditionelle Familienhäuschen unter Druck: In allen Kantonen werden weniger Einfamilienhäuser gebaut als noch vor 20 Jahren. Gleichzeitig werden bestehende Häuser häufiger abgebrochen und durch Mehrfamilienhäuser ersetzt, wie aus einer Immobilienstudie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Wuchs der Bestand zwischen 2006 und 2010 schweizweit noch um rund 53'000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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