NEW ORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi mit Blick auf die Bestätigung der Übernahmepläne für Insmed mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der strategisch sinnvolle Schritt sollte die finanzielle Entwicklung des Pharmakonzerns nach dem Patentablauf von Dupixent ab Ende 2028 stützen, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in seiner Einschätzung. Der Zukauf bringe Sanofi durch Insmeds Medikament Brinsupri einen langfristigen Patentschutz bis in die 2040er-Jahre sowie potenziellen Rückenwind durch die Allianz mit Regeneron./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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