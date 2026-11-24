Als Finanzexperte Jens Klatt habe ich an den internationalen Börsen schon vieles gesehen, doch diese Wende hat absoluten Seltenheitswert. Keine zwei Wochen nach seinem plötzlichen Rücktritt wegen eines Spionageskandals ist es nun offiziell: Jensen Huang kehrt an die Spitze von Nvidia zurück. Der Markt reagiert euphorisch - die Nvidia Aktie schoss im vorbörslichen Handel um fast 30 Prozent nach oben. Für Anleger, die sich nach den turbulenten vergangenen Tagen fragen, ob sie nun wieder im großen Stil Aktien kaufen sollten, ordne ich im Folgenden die drei wichtigsten Fakten dieser historischen Entscheidung ein.

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