München (ots) -Wenn draußen die Temperaturen sinken und drinnen die Heizungen laufen, verändert sich häufig auch das Raumklima. Trockene Luft kann Augen und Schleimhäute reizen, während eine zu hohe Luftfeuchtigkeit die Bildung von Schimmel begünstigt. Luftbefeuchter und Luftentfeuchter können dabei helfen, die Feuchtigkeit in Wohnräumen gezielt zu regulieren. Worauf Verbraucher beim Kauf achten sollten, erklärt Christian Kästl, Produktexperte bei TÜV SÜD.Luftbefeuchter: Wenn die Heizungsluft zu trocken wirdWährend der Heizperiode kann die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen deutlich sinken. "Bevor Verbraucher zu einem Luftbefeuchter greifen, sollten sie zunächst prüfen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in ihren Räumen tatsächlich ist", rät Kästl. Ein Hygrometer hilft dabei, die Werte zu bestimmen. Als allgemeine Orientierung gelten etwa 40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Welche Luftfeuchtigkeit im Einzelfall sinnvoll ist, hängt unter anderem von der Raumtemperatur, dem Zustand des Gebäudes und den Oberflächentemperaturen ab. Gerade in der kalten Jahreszeit kann eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen.Ist die Raumluft dauerhaft zu trocken, kann ein Luftbefeuchter Abhilfe schaffen. Es stehen verschiedene Technologien zur Auswahl. Verdunster geben Feuchtigkeit über wasserbenetzte Flächen an die Umgebung ab und benötigen vergleichsweise wenig Energie. Ultraschallvernebler erzeugen einen feinen Wassernebel, können dabei jedoch auch Mineralien aus dem Wasser in der Raumluft verteilen. Verdampfer erhitzen das Wasser und haben einen höheren Stromverbrauch. Bei ihnen besteht außerdem Verbrühungsgefahr.Praktisch sind Modelle mit integriertem Hygrostat, die die Feuchtigkeitszufuhr automatisch an den eingestellten Zielwert anpassen. Das Fassungsvermögen des Wasserbehälters ist ebenfalls ein entscheidender Faktor, da es bestimmt, wie häufig Wasser nachgefüllt werden muss. Wichtig ist zudem, die eingestellte Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten und eine unnötig hohe Befeuchtung zu vermeiden.In stehendem Wasser und verschmutzten Bauteilen können sich nämlich Mikroorganismen vermehren, die insbesondere bei Geräten mit Wassernebel in die Raumluft gelangen können. "Verbraucher sollten deshalb darauf achten, dass sich der Wasserbehälter leicht entnehmen und gründlich reinigen lässt", erklärt Kästl. Des Weiteren sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden, wie gut die Stellen zugänglich sind, an denen sich Ablagerungen bilden können.Luftentfeuchter: Zu viel Feuchtigkeit im GriffNicht immer ist zu trockene Luft das Problem. Durch Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen entsteht zusätzliche Feuchtigkeit, die sich besonders an kalten Außenwänden und Fenstern niederschlagen kann. In wenig beheizten Räumen oder Kellern kann daher ein Luftentfeuchter sinnvoll sein. Vor allem bei dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit ist es ratsam, zunächst die Ursache zu klären, etwa unzureichendes Lüften, bauliche Schwachstellen oder das Eindringen von Feuchtigkeit. Ein Luftentfeuchter kann die Feuchtigkeit reduzieren, die Ursache wird dadurch jedoch nicht beseitigt.Besonders verbreitet sind Kondensationsgeräte, die der angesaugten Luft durch Abkühlung Wasser entziehen. Adsorptionsentfeuchter arbeiten dagegen mit einem feuchtigkeitsbindenden Material und eignen sich für niedrigere Raumtemperaturen.Beim Kauf sollten Verbraucher vor allem auf die Entfeuchtungsleistung achten, die üblicherweise in Litern pro Tag angegeben wird. Dabei sind die Raumgröße, die Temperatur und die vorhandene Feuchtigkeitsbelastung entscheidend. Da die Herstellerangaben häufig unter festgelegten Prüfbedingungen ermittelt werden, kann die tatsächliche Leistung im Alltag davon abweichen. Ein integrierter Hygrostat ermöglicht die automatische Regelung. Ein ausreichend großer Wassertank oder ein Anschluss für einen Ablaufschlauch erleichtert zudem den Betrieb, insbesondere wenn das Gerät über längere Zeit eingesetzt werden soll.Sicherheit, Bedienkomfort und FolgekostenUnabhängig von der Geräteart sollten Verbraucher auf eine solide Verarbeitung, einen stabilen Stand und eine einfache Bedienung achten. Besonders in Wohn- und Schlafräumen ist zudem eine möglichst geringe Geräuschentwicklung wichtig. Da die Geräte je nach Nutzungsverhalten über längere Zeiträume betrieben werden, sollte auch der Energieverbrauch in die Kaufentscheidung einfließen. Auch die Zugänglichkeit von Filtern, Wassertanks und anderen wartungsrelevanten Bauteilen kann den späteren Aufwand deutlich beeinflussen.Im Handel sind außerdem Kombigeräte erhältlich, die eine Luftbefeuchtung oder -entfeuchtung mit einer Luftreinigungsfunktion verbinden. Sie können Platz sparen, sollten aber hinsichtlich ihrer jeweiligen Leistung und des Wartungsaufwands geprüft werden. Entscheidend ist, dass die einzelnen Funktionen zur realen Anforderung passen.Neben dem Anschaffungspreis lohnt sich ein Blick auf mögliche Folgekosten, etwa für Ersatzfilter, Entkalkungsmittel oder andere Verbrauchsmaterialien. Gut zugängliche Bauteile erleichtern die regelmäßige Wartung, während die Verfügbarkeit von Ersatzteilen die Nutzungsdauer verlängern kann. Unabhängige Prüfzeichen wie das GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" bieten zusätzliche Orientierung in puncto Produktsicherheit."Ein gutes Raumklima hängt jedoch nicht allein von technischen Geräten ab. Regelmäßiges Lüften und angemessenes Heizen bleiben unerlässlich. Luftbefeuchter und Luftentfeuchter sollten deshalb gezielt und entsprechend dem tatsächlichen Bedarf eingesetzt werden", fasst Kästl zusammen.Weitere Informationen gibt es HIER (https://www.tuvsud.com/de-de/indust-re/bautechnik-info/bauphysik/schimmelbildung).Pressekontakt:Dirk Moser-DelaramiTÜV SÜDPublic RelationsWestendstr. 199, 80686 MünchenTelefon: +49 89 5791-1592E-Mail: dirk.moser-delarami@tuvsud.comInternet: tuvsud.com/presseOriginal-Content von: TÜV SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/6396747