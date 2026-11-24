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Erste Analysen der historischen Abraumhalden der Con-Mine bestätigen Gold Terras Grundthese. Die Ergebnisse von weiteren 237 Bohrlöchern stehen noch aus.

Eine der wichtigsten Annahmen von Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) scheint sich zu bestätigen, denn die ersten sechs Bohrlöcher, die auf der historischen Abraumhalde der Con-Mine niedergebracht wurden, enthalten durchschnittlich 0,8 g/t Gold. Damit ist ein vielversprechender Anfang gemacht!

Durchgeführt hat das Unternehmen in den letzten Monaten auf den historischen Abraumhalden der Mine insgesamt 243 Schallbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.183 Meter. Da historische Abraumhalden untersucht werden, braucht Gold Terra einerseits nicht tief zu bohren und durchschneidet andererseits mineralisiertes Gestein mit Mächtigkeiten von bis zu 18 Meter.

Das Material stammt aus dem Erzabbau früherer Jahrzehnte und wird als mögliche zusätzliche Goldquelle geprüft, um die historische Con-Mine, schneller wieder in Produktion zu bringen. Eine erneute Aufbereitung des Abraums bietet Gold Terra gleich mehrere Vorteile. Das Material wurde bereits gefördert und zerkleinert und kann, weil es direkt an der Oberfläche liegt, sehr schnell und auch sehr kostengünstig einer erneuten Verarbeitung zugeführt werden.

Um diese Chance systematisch zu untersuchen, hat Gold Terra in den letzten zwei Monaten 243 Schallbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.183 Meter in den Bereichen "Upper Pud" (148 Bohrungen mit 2.876 Meter) und "Middle Pud" (95 Bohrungen mit insgesamt 1.307 Meter) niedergebracht. Das ursprüngliche Ziel von 4.000 Bohrmeter wurde damit erreicht und leicht übertroffen. Der Zeit- und vor allem auch der Kostenrahmen konnten jedoch problemlos eingehalten werden.

Gold Terra kalkuliert bewusst konservativ

Die Bohrungen folgen einem engen Raster von 40 mal 40 Metern, reichten neun bis 40 Meter tief und drangen bis zum Grundgestein vor. Das Ziel ist, die Menge und den Gehalt des Materials zu bestimmen und metallurgische Tests vorzubereiten. Sie sollen zeigen, wie gut sich das Gold gewinnen lässt.

Vom Labor ausgewertet und veröffentlicht wurden bislang 258 Proben aus sechs Bohrlöchern. Die Werte reichen von nicht nachweisbarem Gold bis zu 3,75 Gramm je Tonne. Als durchschnittlichen Gehalt ermittelte Gold Terra 0,8 Gramm Gold pro Tonne. Hinzu kommen zwei getrennt interpretierte Einheiten im oberen und unteren Bereich der Halden mit etwa 1,0 bis 1,8 Gramm Gold.

In mehreren Bohrungen ging Probenmaterial auf Längen von 0,62 bis 1,7 Meter leider verloren. Diese Strecken gingen mit null Gramm Gold in die Berechnung ein, obwohl das Unternehmen es für wahrscheinlich hält, dass auch diese Zonen messbares Gold enthalten. Ganz bewusst hat Gold Terra deshalb die durchschnittlichen Gehalte eher zu vorsichtig angesetzt, um lieber positiv als negativ zu überraschen.

Fokus nun auf erste Ressourcenschätzung für die Abraumhalde…

Die in der Nähe der Stadt Yellowknife gelegene Con-Mine war von 1938 bis 2003 in Betrieb. Gold Terra berichte, dass der Gehalt des abgebauten Erzes bei hohen 16 bis 22 Gramm je Tonne lag, die und auch die Ausbeute mit 85 bis 95 Prozent äußerst ansprechend war.

Aus diesen Rohdaten leitete die Gesellschaft ab, dass in den Rückständen Gold verblieben sein könnte, was sich nun zu bestätigen scheint. Für die Produktion nennt Gold Terra rund 6,1 Millionen Unzen aus dem Abbau der Con-, Rycon- und Campbell-Scherzone als mögliches Ziel, während unabhängige Quellen zumindest von mehr als 5 Millionen Unzen Gold sprechen.

Wie viel Gold tatsächlich noch in den historischen Rückständen vorhanden ist, lässt sich zuverlässig erst nach der Auswertung der letzten Proben sagen. Die ersten jetzt vorliegenden Ergebnisse deuten jedoch an, dass die Grundthese korrekt und der von Gold Terra angestrebte schnelle Einstieg in die Wiederaufnahme der Produktion realistisch ist.

… und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Projekts

Goldgehalte von 0,8 Gramm je Tonne sind einerseits niedrig und andererseits ein recht ordentlicher Wert, wenn man davon ausgeht, dass viele produzierende Tagebauminen mit Gehalten von lediglich 0,5 Gramm pro Tonne Gold arbeiten. Hinzu kommt, dass das Material bereits gemahlen ist und nahe der Verarbeitungsanlage gelagert wird. Beides stellt sicher, dass eine erneute Verarbeitung sowohl technisch als auch finanziell eine vergleichsweise einfache Aufgabe darstellt.

So wie eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer macht, reichen auch sechs Bohrlöcher natürlich nicht aus, um zweifelsfrei behaupten zu können, dass der Plan des Unternehmens aufgehen wird. Dennoch hat Gold Terras Vorstandschef Gerald Panneton allen Grund, optimistisch zu sein, denn noch bis zum Ende des Jahres will das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das gesamte Projekt vorlegen.

Sobald die anderen Bohrlöcher ausgewertet sind, wird das Unternehmen auch die Frage abschließend beantworten können, ob und in welchem Maß die Abraumhalden zu einer Wiederaufnahme des Förderbetriebs auf der Con-Mine beitragen könnte. Der Dezember dürfte für die investierten Anleger deshalb noch einige interessante und auch potenziell kursrelevante Nachrichten bereithalten.









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