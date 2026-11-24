Kyon Energy hat mit der technischen Inbetriebnahme seines Großbatteriespeichers im nordrhein-westfälischen Dahlem begonnen. Die Anlage mit 100 Megawatt Leistung und 203 Megawattstunden Kapazität geht damit von der Bauphase in die technische Test- und Prüfphase über, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereits im August sind demnach die beiden Netzanschlüsse des eigens für das Speicherprojekt errichteten Umspannwerks mit Hochspannung bestromt worden. Im Zuge der sogenannten Heiß-Inbetriebnahme sollen nun die elektrischen und leittechnischen Komponenten der Anlage sowie deren Zusammenspiel ...

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