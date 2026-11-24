Neuenburg - Die Schweizer Parahotellerie hat im dritten Quartal 2026 etwas mehr Übernachtungen gezählt als im Vorjahr. Während die Campingplätze und Kollektivunterkünfte deutlich stärker gebucht waren als im Sommer 2025, gab es bei den Ferienwohnungen einen Dämpfer. Insgesamt verbuchte die Parahotellerie von Juli bis September 7,6 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Das waren 1,1 Prozent mehr als in ...

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