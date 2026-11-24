Berlin - In der Qualität der häuslichen Pflege in Deutschland gibt es offenbar erhebliche regionale Unterschiede. Das geht aus einem neuen Pflege-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.



Demnach werden in Deutschland 86 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause versorgt, wobei knapp zwei Drittel ausschließlich durch Angehörige betreut werden. Im Gegensatz zur stationären Pflege, die nur 14 Prozent der Versorgung ausmacht, gibt es bisher keine systematisch erfassten Erkenntnisse zur Qualität der häuslichen Pflege.



Die Analyse basiert auf AOK-Routinedaten, die neben soziodemografischen Merkmalen auch die Pflegebedürftigkeit und die medizinische Versorgung umfassen. Die Untersuchung konzentrierte sich auf drei kritische Versorgungsoutcomes: Dehydration, potenziell vermeidbare Krankenhausaufenthalte durch Stürze und Dauerverordnungen von Benzodiazepinen und Z-Substanzen. Die Ergebnisse zeigten, dass es regionale Unterschiede in der Versorgung bei allen drei Kennzahlen gab, die nicht durch die Verteilung von Pflegegraden, Altersstruktur oder Morbidität erklärt werden konnten.



Besonders auffällig waren die Unterschiede bei Krankenhausaufenthalten aufgrund von Dehydration und Stürzen. Im Jahr 2024 wurden bundesweit 1,4 Prozent der AOK-versicherten zu Hause Gepflegten mindestens einmal wegen Dehydration im Krankenhaus behandelt, was mehr als 16.100 Menschen entspricht. Besonders betroffen sind hier mit Anteilen von bis zu 4,6 Prozent vor allem einige Landkreise, unter anderem in Rheinland-Pfalz und Brandenburg sowie in Bayern.



In Bayern traten die höchsten Raten von Krankenhausaufenthalten durch Stürze auf, mit Anteilen zwischen 10,6 und 16 Prozent. Bei den Dauerverordnungen von Benzodiazepinen und Z-Substanzen waren unterdessen vor allem Nordrhein-Westfalen, das Saarland und einige Landkreise in Baden-Württemberg betroffen.



"Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig es wäre, auch für die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen zu Hause ein flächendeckendes und regelmäßiges Qualitätsmonitoring zu etablieren", sagte Susann Behrendt, Forschungsbereichsleiterin Pflege des WIdO. Zur Qualität der Versorgung brauche man mehr systematische Transparenz, auch über Berufsgruppen und Sektoren hinweg. "Unsere Analyse zeigt, dass nur mit diesem ganzheitlicheren Blick relevante Optimierungspotenziale an den Schnittstellen der Versorgung sichtbar werden."





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