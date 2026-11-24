Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak hat im Streit um einen möglichen Ausschluss der umstrittenen Linken-Abgeordneten Vanessa Emde aus der Berliner Linksfraktion die Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp persönlich in die Verantwortung genommen. Banaszak sagte dem Nachrichtensender "Welt", wer eine Stadt regieren und eine Regierung anführen wolle, müsse in dieser Situation jetzt zeigen, dass er auch Führung in der eigenen Partei umsetzen könne. Er sei sehr gespannt darauf, was heute passiere.



Er finde es richtig, dass die Spitze der Linksfraktion sich jetzt endlich entschieden habe, zumindest zu versuchen, diesem Treiben ein Ende zu setzen, so Banaszak. Emde und eine ganze Gruppe um sie herum, die sich lautstark artikuliere, gehe auch der Berliner Linken-Spitze auf die Nerven. Das dürfe die Parteiführung und allen voran Spitzenkandidatin Elif Eralp nicht tolerieren, mahnte Banaszak.



Er erwarte von einer Partei, die stärkste Kraft werde, dass sie ihre eigenen Probleme löse. Und er erwarte von einer Führung dieser Partei, dass sie in der Lage sei, das durchzusetzen, was sie jetzt auch angekündigt habe. "Und wir werden heute sehen, wie es um die Führungsqualitäten von Elif Eralp bestellt ist."





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