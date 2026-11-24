Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Wachstum 2026 dürfte so hoch sein wie seit vier Jahren nicht mehr. Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im November von 90.1 auf 90.6 und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Das Wehklagen über den vermeintlich schlechten Zustand der deutschen Wirtschaft geht mittlerweile an der Realität vorbei. In vielen Branchen herrscht wieder Aufbruchstimmung. Dabei spielt der globale Boom von künstlicher Intelligenz ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.