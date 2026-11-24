Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Wachstum 2026 dürfte so hoch sein wie seit vier Jahren nicht mehr. Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im November von 90.1 auf 90.6 und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Das Wehklagen über den vermeintlich schlechten Zustand der deutschen Wirtschaft geht mittlerweile an der Realität vorbei. In vielen Branchen herrscht wieder Aufbruchstimmung. Dabei spielt der globale Boom von künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab