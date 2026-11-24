Von Andrea Conti, Head of Macro Market Analysis bei Eurizon In der vergangenen Woche nahm die Risikoaversion an den Aktienmärkten deutlich zu. Auslöser waren Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten, die sich im weiteren Verlauf auf andere Sektoren und die grossen globalen Aktienindizes ausweiteten. Die stärksten Verluste verzeichneten die USA und die Schwellenländer, deren Märkte aufgrund des hohen Gewichts von Technologiewerten in den jeweiligen Indizes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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