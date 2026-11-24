Relai, die europäische Bitcoin-App, lanciert Stacks: mehrere Bitcoin-Sparpläne in einer App, mit einem eigenen Sparziel für jeden Sparpot. Jeder Stack hat einen eigenen Betrag und Rhythmus, lässt sich vollständig individuell anpassen und kann parallel zu anderen Sparplänen laufen. Bei Relai verwahren Nutzer ihre Bitcoin selbst: Jeder Bitcoin in einem Stack gehört den Sparern und ist durch ihre eigene, private Seed-Phrase gesichert. Stacks ist ab ...

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