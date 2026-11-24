München - In der deutschen Wirtschaft nimmt die Erholung Fahrt auf. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit Frühjahr 2023 erreicht. «Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran», kommentierte ...

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