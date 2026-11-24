München - In der deutschen Wirtschaft nimmt die Erholung Fahrt auf. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit Frühjahr 2023 erreicht. «Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran», kommentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab