Mit der BASF-Aktie ging es in den beiden letzten Wochen deutlich nach unten und auch am Dienstagvormittag setzt der deutsche Chemieriese seine Talfahrt mit einem Minus von über -2% auf ein neues 3-Monatstief fort. Kann der Kapitalmarkttag dem DAX-Konzern nach der gescheiterten Übernahme von Evonik wieder frischen Wind bringen? IPO der Agrarsparte Im Rahmen des Capital Markets Days stellte BASF zahlreiche strategische Weichenstellungen vor. Die wichtigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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