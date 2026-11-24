Mit der BASF-Aktie ging es in den beiden letzten Wochen deutlich nach unten und auch am Dienstagvormittag setzt der deutsche Chemieriese seine Talfahrt mit einem Minus von über -2% auf ein neues 3-Monatstief fort. Kann der Kapitalmarkttag dem DAX-Konzern nach der gescheiterten Übernahme von Evonik wieder frischen Wind bringen? IPO der Agrarsparte Im Rahmen des Capital Markets Days stellte BASF zahlreiche strategische Weichenstellungen vor. Die wichtigsten ...

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