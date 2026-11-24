Die Anthropic-Aktie enttäuscht erneut. Während Nvidia am Montag zeitweise um mehr als +30 % steigt und zahlreiche KI-Aktien kräftig zulegen, geht es für Anthropic weiter bergab. Seit dem Börsengang hat die Aktie einen Großteil ihrer anfänglichen Gewinne abgegeben. Drohen weitere Verluste? Anthropic-Aktie fällt trotz kräftiger KI-Rally An der Wall Street herrscht am Montag wieder Kauflaune. Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze ...

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