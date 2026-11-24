Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic ist der jüngste Beleg dafür, dass einige der dynamischsten Phasen des Unternehmenswachstums zunehmend stattfinden, bevor Unternehmen an die Börse gehen. Eine neue Analyse von Aberdeen Investments zu wegweisenden Technologie-Börsengängen in den USA und Grossbritannien veranschaulicht, wie sich die Verteilung der Wertschöpfung über aufeinanderfolgende Generationen von Technologieunternehmen hinweg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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