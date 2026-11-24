Der gestrige Montag war ohne jeden Zweifel ein historischer Börsentag. Die Nvidia-Aktie verzeichnete den größten absoluten Börsenwertzuwachs an einem einzelnen Handelstag in der Geschichte der Aktienmärkte. Zum Handelsschluss war der Chipkonzern rund 950 Milliarden US$ mehr wert als zu Handelsbeginn - und das alles "nur" wegen eines Mannes: Jensen Huang. Ist der alte und neue CEO von Nvidia denn wirklich so viel Geld wert und welchen Gefahren birgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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