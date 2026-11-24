FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 595 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SAINSBURY TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 340 (355) PENCE - BARCLAYS RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1410 (1380) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 495 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 600 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 47 (58) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1410 (1310) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2950 (2850) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4200 (4700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 620 (680) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6900 (7600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ITM POWER TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 73 (70) PENCE - JEFFERIES CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1300 (1148) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF STARTS HALMA WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3800 PENCE - RBC CUTS STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 940 (950) PENCE - 'OUTPERFORM'
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