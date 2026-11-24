Der Solarverband BSW-Solar hat sich einen neuen Namen gegeben. Jetzt heißt die Interessenvertretung der Photovoltaik und Solarthermie Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB), um der wachsende Bedeutung von Batteriespeichern gerecht zu werden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat beschlossen, künftig unter dem Namen Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB) aufzutreten. Das hat die Mitgliederversammlung des Verbandes in Berlin beschlossen. Mit der Umbenennung will der Verband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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