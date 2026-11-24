Der Solarverband BSW-Solar hat sich einen neuen Namen gegeben. Jetzt heißt die Interessenvertretung der Photovoltaik und Solarthermie Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB), um der wachsende Bedeutung von Batteriespeichern gerecht zu werden. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat beschlossen, künftig unter dem Namen Bundesverband Solar- & Batteriewirtschaft (BSB) aufzutreten. Das hat die Mitgliederversammlung des Verbandes in Berlin beschlossen. Mit der Umbenennung will der Verband ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.