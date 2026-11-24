Die Solarmodule, Batteriespeicher, Microinverter und Montagesysteme für Photovoltaik-Anlagen und Balkonkraftwerke, die sich im Lager des insolventen Anbieters Priwatt befinden, stehen nun zum Verkauf. Im Insolvenzverfahren des Solaranbieters Priwatt will der Insolvenzverwalter Reinhard Kose von der Kanzlei Flöther & Wissing die Lagerbestände als Paket verkaufen. Zum Verkauf stehen Restbestände aus dem Warenlager, darunter Solarmodule, Batteriespeicher und Microinverter. Hinzu kommen Montagesysteme, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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