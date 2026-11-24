Ehningen (ots) -Bertrandt blickt erneut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück. Die Gesamtleistung ging im Rahmen der zuletzt gültigen Prognose moderat um ca. 9 Prozent auf 893 Mio. Euro zurück. Das EBIT fiel mit -41 Mio. Euro aufgrund höher als erwarteter Restrukturierungsbelastungen und Impairments niedriger aus als vorhergesagt. Bereinigt um Sondereffekte aus Restrukturierungen und Impairments erzielte Bertrandt im vierten Quartal ein positives EBIT. Das Marktumfeld blieb insbesondere in der Automobilindustrie anspruchsvoll. Während sich die Kundenabrufe angesichts branchenweit rückläufiger Forschungs- und Entwicklungsausgaben weniger dynamisch präsentierten als ursprünglich erwartet, unterstreicht ein deutlicher Zuwachs beim Auftragseingang die mittel- bis langfristig positiven Marktperspektiven von Bertrandt. Neben der weiteren Internationalisierung und Diversifizierung in Branchen außerhalb der Automobilindustrie bleibt der Fokus konsequent auf der Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Kostenstrukturen.Nach einem zunächst soliden Start in das Geschäftsjahr 2025/2026 zeigte sich angesichts des Beginns der militärischen Auseinandersetzung im Iran sowie rückläufiger Fahrzeugverkäufe in China die Abrufdynamik zahlreicher Kunden aus der Automobilindustrie ab Ende des zweiten Quartals weniger dynamisch als ursprünglich erwartet. Diese Entwicklung hielt bis zum Ende des Geschäftsjahres an. Trotz eines deutlichen Wachstums des Geschäfts mit Kunden aus der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie lag die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2025/2026 mit ca. 893 Mio. Euro um ca. 9 Prozent unter dem Vorjahreswert (977,9 Mio. Euro).Das EBIT lag im Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen mit ca. -41 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2024/2025: -35,5 Mio. Euro) erneut im negativen Bereich und unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose. Hintergrund sind höhere, als ursprünglich geplante, Restrukturierungsaufwendungen für Personalmaßnahmen im vierten Quartal sowie außerplanmäßige Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen (Impairments) in Höhe von zusammen ca. 17 Mio. Euro. Die Impairments resultieren u. a. aus veränderten Diskontierungssätzen, die sich aus einer aktualisierten branchenspezifischen Risikobewertung ergeben haben.Im vierten Quartal lag das EBIT bei ca. -12 Mio. Euro (Vorjahr Q4: +3,4 Mio. Euro). Ohne Restrukturierungsmaßnahmen und negative Effekte aus Impairments wäre ein positives EBIT von ca. 5 Mio. Euro verzeichnet worden. Neben saisonal vorteilhaften Effekten, spiegeln sich in diesem Ergebnis auch die Kostensenkungsmaßnahmen wider. So erwartet Bertandt aus dem "Fit for Future"-Ergebnisoptimierungsprogramm annualisierte Einspareffekte von mehr als 120 Mio. Euro, die damit deutlich über dem ursprünglich avisierten Niveau von 70-90 Mio. Euro liegen.Bertrandt treibt die Anpassung seiner Kosten- und Kapazitätsstrukturen weiter konsequent voran. Ziel ist es, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und die Organisation an das veränderte Marktumfeld anzupassen. In diesem Zusammenhang ist auch am Standort Tappenbeck ein weiterer Mitarbeiterabbau im niedrigen dreistelligen Bereich beschlossen worden, der unmittelbar umgesetzt wird.Auf das neue Geschäftsjahr blickt Bertrandt vorsichtig optimistisch. Ein wichtiges positives Signal ist der Auftragseingang, der in 2025/2026 mit 1,15 Mrd. Euro um gut 40 Prozent über dem Vorjahresniveau lag. Darin zeigen sich zum einen der weiterhin hohe Bedarf an Entwicklungsleistungen und zum anderen die Fähigkeit von Bertrandt, auch in einem von Transformation und Kostendruck geprägten Marktumfeld attraktive Kundenprojekte zu gewinnen.Dabei profitiert das Unternehmen neben den positiven Effekten aus der Internationalisierung und Diversifizierung auch von Konsolidierungsbestrebungen der Kunden, die das externe Vergabevolumen auf wenige, strategisch ausgewählte Dienstleister konzentrieren wollen. Für den Aerospace & Defence Bereich bestätigen wir unser auf dem Kapitalmarkttag im Mai kommuniziertes Ziel, bis Ende des Jahrzehnts einen Umsatz von ca. 300 Mio. Euro erreichen zu wollen.Für das Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet Bertrandt eine Gesamtleistung zwischen 865 Mio. Euro und 965 Mio. Euro. Für die EBIT-Marge wird eine Bandbreite von 0 bis 3 Prozent prognostiziert. Beim Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit erwartet der Konzern erneut einen deutlichen Anstieg (>10 Prozent).Der vollständige Geschäftsbericht 2025/2026 wird planmäßig am 17. Dezember 2026 veröffentlicht.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/6396855