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Erst SEC-Bericht, dann Huang-Comeback: Die NVIDIA-Aktie erlebt eine der wildesten Wochen ihrer Geschichte. Was das für Anleger bedeutet und warum ein klarer Plan jetzt mehr zählt als Hinterherlaufen. Eine HKCM-Analyse.

Pünktlich zur Black Week wurde die Wall Street kurzerhand zum Ramschladen für Elektroartikel. Im Schaufenster lagen allerdings keine Fernseher und Kopfhörer, sondern Chips, Rechenzentren und die begehrtesten Tech-Aktien der Welt. Am Freitag, dem 20. November, rauschte der Nasdaq 100 um 5.6 Prozent in die Tiefe. Allein in dieser Woche lösten sich bei Chipwerten rund 2.3 Billionen US-Dollar Börsenwert in Luft auf.

Angebahnt hatte sich der Ausverkauf schon Anfang November. Nach den Zwischenwahlen in den USA kündigten zahlreiche Wahlsieger an, den Bau neuer KI-Rechenzentren bremsen oder stoppen zu wollen. Für eine Branche, die vom Ausbau dieser Rechenzentren lebt, ist das ungefähr so, als würde man einem Schlagersänger mitten im Refrain das Mikrofon abdrehen. Für den Nasdaq 100 war es bereits die dritte Korrektur in diesem Jahr.

NVIDIA: Vom Wühltisch zurück ins Schaufenster

Besonders hart traf es den Platzhirsch der KI-Ära. Am 17. November meldete NVIDIA einen Quartalsumsatz von 115.8 Milliarden US-Dollar. Das sind 103 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Für das laufende Quartal stellt der Konzern sogar 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Trotzdem brach die Aktie am 20. November nach Berichten über eine Prüfung der Rechnungslegung durch die US-Börsenaufsicht SEC um 14 Prozent ein und schloss bei 125.53 US-Dollar. Es war der siebte Wochenverlust in Folge und damit die längste Verlustserie seit 2008. Die Aktie lag nun 47.5 Prozent unter ihrem Rekordschlusskurs von 239.24 US-Dollar aus dem Oktober. Zusätzlich belastete der Rücktritt von Gründer Jensen Huang das Vertrauen der Anleger.





Elf Tage ohne Jensen Huang: Zwischen Rücktritt und Rückkehr lagen Rekordzahlen, ein Kurssturz und ein Sinneswandel der US-Regierung.



Doch Schnäppchen an der Börse halten nicht lange. Am Montag, dem 23. November, holte der Verwaltungsrat Huang überraschend als Chef zurück. Die Aktie sprang daraufhin um 31.5 Prozent auf 165.05 US-Dollar. Es war der stärkste Tagesanstieg seit 2003, binnen eines Handelstages kehrten rund 950 Milliarden US-Dollar Börsenwert zurück. Der Wühltisch war damit schneller leer geräumt, als viele Anleger reagieren konnten.

Ganz ausgestanden ist die Sache allerdings nicht. Am 1. Dezember muss Huang vor drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses aussagen. Die Abgeordneten wollen wissen, wie chinesische Akteure an die modernsten Chips des Konzerns gelangen konnten.





Vom Rekordhoch zum Comeback: Nvidia verlor seit Anfang Oktober fast die Hälfte an Wert, ehe die Rückkehr des Gründers die Aktie nach oben trieb.



Der Chart zeigt die Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen. Vom Rekordschluss bei 239.24 US-Dollar am 6. Oktober ging es fast ohne Pause abwärts, auch die starken Quartalszahlen vom 17. November konnten den Abwärtssog nicht stoppen. In den elf Tagen ohne Jensen Huang an der Spitze fiel die Aktie bis auf ihr Tief von 125.53 US-Dollar am 20. November. Mit seiner Rückkehr eröffnete sie am 23. November bei 167.04 US-Dollar, 33 Prozent höher als zum Freitagsschluss.

Dieser Börsendeal läuft noch bis zum 3. Dezember

Der Rabatt auf die NVIDIA-Aktie war nach einem Wochenende größtenteils wieder weg. Der Black-Week-Deal der HKCM bleibt etwas länger: Mit dem Rabattcode BLACK30 erhalten Sie noch bis zum 3. Dezember 30 Prozent Rabatt auf alle Analyse-Pakete. Auch die separat buchbaren Videoanalysen sind im Angebot enthalten. Wer sich für eine längere Laufzeit entscheidet, spart zusätzlich: Bei 3 Monaten sind es insgesamt 35 Prozent, bei 6 Monaten 40 Prozent und bei 12 Monaten 45 Prozent.

Mit an Bord ist Roberto Blanco unter dem Motto Roberto hilft dir. Oder wie er selbst sagen würde: Ein bisschen Spaß muss sein. Die HKCM sagt: Ein knackiger Rabatt ebenfalls.

Jetzt zum Black-Week-Deal bei der HKCM







Enthaltene Werte: US67066G1040