Calgary, Alberta / 24. November 2026 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W, OTCQB: HNATF) (das "Unternehmen" oder "Primary") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Aktientauschvereinbarung vom 23. November 2026 (die "Aktientauschvereinbarung") zwischen dem Unternehmen, 1607578 B.C. Ltd. ("BC-Co") und den Aktionären von BC-Co (die "Verkäufer") abgeschlossen hat, wonach sich das Unternehmen bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von BC-Co zu erwerben (die "Transaktion"). BC-Co hält zwei Anträge auf Mineralclaims, bekannt als das Konzessionsgebiet Hiren Creek, die sich über etwa 3.512 ha nördlich von Revelstoke im Südosten von British Columbia erstrecken und im Rahmen des Mineral Claims Consultation Framework von British Columbia bearbeitet werden ("Hiren Creek" oder das "Konzessionsgebiet").

Über das Konzessionsgebiet Hiren Creek

Das Konzessionsgebiet Hiren Creek besteht aus zwei beantragten aneinandergrenzenden Mineralclaims mit einer Größe von insgesamt etwa 3.512 ha in der Revelstoke Mining Division im Südosten von British Columbia. Es liegt etwa 15 km nordwestlich von Revelstoke im Jordan-River-Tal der Monashee Mountains. Die Anträge wurden über Mineral Titles Online eingereicht und werden im Rahmen des Mineral Claims Consultation Framework von British Columbia bearbeitet. Ein Antrag verleiht bis zu seiner Genehmigung kein Recht auf Exploration. Der Zugang erfolgt vom Highway 1 über die Jordan-Hiren Forest Service Road, während höher gelegene Gebiete per Helikopter erreicht werden. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem frühen Explorationsstadium und wurde nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht bebohrt. Seltenerdmetalle ("REE") und Niob stehen beide auf der Liste der kritischen Minerale Kanadas.

Das Konzessionsgebiet ist von Gneisen des Monashee Complex an der Südflanke des Frenchman Cap-Doms unterlagert. Das Gebiet wurde erstmals im Jahr 2009 abgesteckt, um den im Rahmen staatlicher Untersuchungen festgestellten regionalen REE- und Niobanomalien in Flusssedimenten in den Flussgebieten Hiren und Jordan nachzugehen. Frühere Betreiber führten im Jahr 2010 ein zweitägiges Erkundungsprogramm durch, bei dem 13 Gesteins- und zehn Flusssedimentproben entnommen wurden. Im Jahr 2011 führten sie eine helikoptergestützte magnetische und radiometrische Untersuchung über 292 Linienkilometer mit einem Linienabstand von 150 m durch, entnahmen weitere Flusssedimentproben und schlossen zwei Bodentraversen ab (BC Assessment Reports 31950 und 32633). Die Mineralclaims verfielen später und in den Bewertungsberichten von BC sind keine weiteren Seltenerdmetallexplorationen im Konzessionsgebiet verzeichnet.

Sechs Gesteinsproben des Programms von 2011 wurden analysiert. Fünf Stichproben aus einer Traverse auf einem Bergrücken südlich des Hiren Creek - vier von Granitgneisausbissen und eine von losem Granitgestein - ergaben zwischen 1.037 und 2.751 Teile pro Million ("ppm") gesamte Seltenerdmetalle ("TREE", die Summe von Lanthan bis Lutetium, ausgenommen Yttrium). Sie ergaben außerdem 193 bis 616 ppm Neodym und Praseodym zusammen. Dieselben fünf Proben wiesen 152 bis 967 ppm Thorium auf und die Lesesteinprobe lieferte mit 251 ppm den höchsten Niobwert. Die sechste Probe von einem Gneisausbiss nördlich des Hiren Creek ergab 4.319 ppm TREE, den höchsten im Jahr 2011 gemessenen TREE-Wert. Eine der Gesteinsproben von 2010 ergab über 1.000 ppm TREE. 31 Flusssedimentproben von 2010 und 2011 wiesen durchschnittlich 549 ppm TREE auf. Der höchste Wert von 1.727 ppm stammte von einem Nebenfluss östlich des Jordan River, der den südlichen Rand einer luftgestützten radiometrischen Anomalie entwässert. Der Bericht aus dem Jahr 2011 beschrieb die Analyseergebnisse der Gesteinsproben als anomal, jedoch wirtschaftlich unbedeutend, und wies darauf hin, dass die begrenzte beprobte Fläche eine endgültige Bewertung des Konzessionsgebiets ausschloss. Der Autor identifizierte außerdem zahlreiche radiometrische Anomalien, denen am Boden bis dato nicht nachgegangen wurde.

Stichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet. Die Ergebnisse sind historischer Natur. Die Proben wurden von früheren Betreibern entnommen und von Acme Analytical Laboratories in Vancouver mittels Lithiumborat-Schmelzaufschluss mit anschließender ICP-MS-Analyse analysiert. Das Protokoll des Betreibers von 2011 sah eine Referenzstandardprobe und eine Leerprobe pro 25 Gesteinsproben vor. Das Unternehmen hat keine der historischen Proben erneut beprobt oder analysiert und seine qualifizierte Person hat die historischen Daten nicht verifiziert, weshalb man sich nicht darauf verlassen sollte. Es besteht keine Gewissheit, dass die Anträge genehmigt werden oder dass im Rahmen zukünftiger Explorationsarbeiten eine REE- oder Niobmineralisierung von wirtschaftlichem Interesse identifiziert wird.

Bedingungen der Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Aktientauschvereinbarung und nach dem Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen an die Verkäufer insgesamt 3.100.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Gegenleistungsaktien") ausgeben, die unter den Verkäufern anhand ihres anteilsmäßigen Aktienbesitzes an BC-Co aufgeteilt werden. Das Unternehmen stützt sich bei der Ausgabe der Gegenleistungsaktien auf die Befreiung von der Prospektpflicht gemäß Abschnitt 2.16 von National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106"). Es ist davon auszugehen, dass die Gegenleistungsaktien gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht keiner gesetzlichen Haltefrist unterliegen. In Zusammenhang mit der Transaktion sind keine Vermittlergebühren oder Provisionen zu entrichten.

Der Abschluss der in der Aktientauschvereinbarung vorgesehenen Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich einer Due-Diligence-Prüfung, der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die "TSXV") und der Erfüllung aller anderen in der Aktientauschvereinbarung festgelegten Abschlussbedingungen. Die Transaktion ist eine Transaktion zwischen voneinander unabhängigen Parteien im Sinne der Bestimmungen der TSXV. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Abschluss der Transaktion zur Schaffung eines neuen Insiders oder einer neuen Kontrollperson des Unternehmens führt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Christopher Michael Longton, AIPG CPG #11958, VP Exploration des Unternehmens, einer "qualifizierten Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt. Als leitender Angestellter des Unternehmens gilt Herr Longton im Sinne von National Instrument 43-101 nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Unternehmen hat im Jahr 2026 die Projekte Northumberland und Wallace im Cumberland Basin in der kanadischen Provinz Nova Scotia sowie das Projekt Seagull North im Nordwesten der Provinz Ontario abgesteckt; überdies hält es zusätzliche Projekte mit Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen in Kanada und den USA. Primary verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 75%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Wicheeda North in British Columbia.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Dave Jackson

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: dave@primaryh2.com

Tel: (403) 536-5904

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich des Abschlusses der Transaktion und der Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen gemäß der Aktientauschvereinbarung, der Ausgabe der Gegenleistungsaktien, der Inanspruchnahme von Abschnitt 2.16 des NI 45-106 durch das Unternehmen zur Ausgabe der Gegenleistungsaktien, der Erwartung, dass die Gegenleistungsaktien keiner gesetzlichen Haltefrist unterliegen werden der Erwartung, dass im Zusammenhang mit der Transaktion keine Vermittlergebühr oder Provision gezahlt wird, des Erhalts der Genehmigung der Transaktion durch die TSXV, der Genehmigung der Anträge auf Mineralclaims, aus denen sich das Konzessionsgebiet zusammensetzt, sowie der zukünftigen Exploration des Konzessionsgebiets.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen, BC-Co und die Verkäufer alle Bedingungen der Aktientauschvereinbarung erfüllen und die Transaktion abschließen, dass das Unternehmen die Genehmigung der Transaktion durch die TSXV erhält, dass die Anträge auf Mineralclaims, aus denen sich das Konzessionsgebiet zusammensetzt, genehmigt werden, dass das Unternehmen über die erforderlichen Finanzmittel und Genehmigungen zur Exploration des Konzessionsgebiets verfügt, dass sich das Unternehmen bei der Ausgabe der Gegenleistungsaktien auf Abschnitt 2.16 des NI 45-106 stützen kann und dass die Gegenleistungsaktien keiner gesetzlichen Haltefrist unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem, dass das Unternehmen, BC-Co und die Verkäufer die Transaktion nicht abschließen, dass das Unternehmen mit den Ergebnissen seiner Due-Diligence-Prüfung möglicherweise nicht zufrieden ist, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Gegenleistungsaktien gemäß Abschnitt 2.16 des NI 45-106 auszugeben, dass die Gegenleistungsaktien Beschränkungen oder einer Sperrfrist unterliegen, dass die Anträge auf Mineralclaims, aus denen sich das Konzessionsgebiet zusammensetzt, möglicherweise nicht oder nur unter Auflagen genehmigt werden, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für das Konzessionsgebiet sind, dass bei der Exploration des Konzessionsgebiets möglicherweise keine wirtschaftlich interessante Mineralisierung identifiziert wird, sowie die mit der Mineralexploration verbundenen Risiken, einschließlich des Zugangs, des Wetters, der Genehmigungen und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, und dass die TSXV der Transaktion möglicherweise nicht zustimmt. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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