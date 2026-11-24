Wiesbaden - Im Jahr 2025 hat jedes sechste Kind im Alter von ein bis zwei Jahren, für das die Eltern einen Bedarf äußerten, keinen Kita-Platz erhalten. Besonders häufig waren Kinder aus benachteiligten Familien betroffen, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Dienstag mit.



Obwohl die Zahl der Geburten zwischen 2021 und 2025 um fast ein Fünftel zurückgegangen ist, besuchten 16 Prozent der Ein- und Zweijährigen trotz Bedarfswunsch der Eltern (72 Prozent) keine Kita. Vor allem die Lücke zwischen Bedarf und tatsächlicher Nutzung für Kinder aus Familien, die besonders von einem Kita-Besuch profitieren könnten, ist laut BiB groß.



Unter Familien, in denen zu Hause überwiegend kein Deutsch gesprochen wird, und armutsgefährdeten Familien erhielten rund ein Drittel trotz geäußertem Bedarf keinen Kita-Platz für ihr ein- oder zweijähriges Kind (34 und 30 Prozent). Bei Familien ohne akademischen Abschluss traf dies auf 23 Prozent zu. Demgegenüber betrug der ungedeckte Bedarf der nicht in dieser Weise benachteiligten Gruppe 15 Prozent.



Knapp 70 Prozent der Familien, in denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, wünschen sich einen Platz, eine Kita besuchen aber nur 35 Prozent ihrer Kinder. Selbst für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, die fast alle eine Kita besuchen, ist die Wahrscheinlichkeit bei diesen Familien um 12 Prozentpunkte geringer, dass sie einen Kita-Platz nutzen, als bei Familien, in denen überwiegend Deutsch gesprochen wird, so das BiB.



Das Kita-Gap-Portal zeigt, aus welchen Gründen Eltern trotz bestehenden Kita-Bedarfs keinen Platz nutzen und ob sie bei der Suche nach einem Platz auf Schwierigkeiten gestoßen sind. Die Gründe reichen von fehlenden Angeboten in Wohnortnähe, Kosten, zu komplizierte Bewerbungsverfahren bis hin zu einer aus Elternsicht unzureichenden Förderung der Kinder. 43 Prozent der Familien, die sich um einen Kita-Platz beworben haben, empfinden die Platzsuche als schwierig. Unter Familien mit nichtdeutscher Familiensprache sind es 56 Prozent.



Hürden im Zugang baue der Geburtenrückgang nicht von selbst ab, sagte Katharina Spieß, Direktorin des BiB. "Werden Plätze frei, sollten sie gezielt benachteiligten Familien angeboten werden, die bisher häufiger leer ausgehen - etwa über zentrale und einfache Anmeldeverfahren sowie eine aktive Ansprache", forderte Spieß.



Das Kita-Gap-Portal bildet jährlich die Nutzung und den Bedarf von Familien an früher Bildung, Betreuung und Erziehung nach Familienmerkmalen und Regionen ab. Dazu wird es jährlich mit den Daten der jeweils neuen DJI-Kinderbetreuungsstudie aktualisiert.





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