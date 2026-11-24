Elf Tage nach seinem Rücktritt ist Jensen Huang zurück an der Spitze von Nvidia. Am gestrigen Montag schloss die Aktie mit einem Plus von +31,48% bei 165,05 US$. An einem einzigen Handelstag kamen damit rund 950 Milliarden US$ an Börsenwert zurück. Der Spionageskandal um den Mitgründer ist aber noch nicht aufgeklärt, und die Ermittlungen laufen weiter. Damit stellt sich die Frage: Wie viel Führungs- und Skandalrisiko steckt nach dem Kurssprung noch ...

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