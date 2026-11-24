Die Aktie von HP Enterprise verzeichnete in den vergangenen Wochen einen heftigen Rücksetzer von fast -45%, ehe es am Montag im Zuge der Erholung im KI-Sektor um +17% sprunghaft nach oben ging. Doch nach den am Abend vorgelegten Quartalszahlen gerät das Papier vorbörslich wieder mit über -11% unter Druck. Sind die Ergebnisse tatsächlich so schwach - oder was steckt hinter dem erneuten Abverkauf? KI-Geschäft liefert beeindruckende Zahlen Ein Blick ...

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