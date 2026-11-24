Start Jahresendrallye? | Nvidia: Comeback des Jahres | HPE: Ernüchterung | Aixtron: Einbruch
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|142,56
|142,58
|13:11
|142,58
|142,66
|13:11
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Aktien Frankfurt: Rückschlag - Tech-Erholungsrally fehlen Anschlusskäufe
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenauftakt hat der Dax einen Teil seiner Erholungsgewinne am Dienstag wieder eingebüßt. Bis zum Mittag fiel der deutsche Leitindex nach gut 2 Prozent Kursplus...
► Artikel lesen
|11:54
|Start Jahresendrallye? | Nvidia: Comeback des Jahres | HPE: Ernüchterung | Aixtron: Einbruch
|Start Jahresendrallye? | Nvidia: Comeback des Jahres | HPE: Ernüchterung | Aixtron: Einbruc
► Artikel lesen
|11:49
|AIXTRON and Nokia scale InP photonics for AI infrastructure
|11:45
|Aixtron: UBS kappt Kursziel drastisch - Erwartungen für 2028 zu hoch
|HERZOGENRATH (IT-Times) - Zum High-Tech-Maschinenbauunternehmen Aixtron haben Analysten der Schweizer Großbank UBS einen Research-Bericht veröffentlicht und erwarten 2028 deutlich weniger Wachstum....
► Artikel lesen
|11:30
|Aixtron nach dem Tech-Abverkauf: Diese Marke entscheidet jetzt
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|HP Enterprise-Aktie: Ist der Kursrücksetzer eine Kaufchance?
|Die Aktie von HP Enterprise verzeichnete in den vergangenen Wochen einen heftigen Rücksetzer von fast -45%, ehe es am Montag im Zuge der Erholung im KI-Sektor um +17% sprunghaft nach oben ging. Doch...
► Artikel lesen
|11:58
|Wells Fargo senkt Kursziel für HP Enterprise wegen Margendrucks
|11:54
|Start Jahresendrallye? | Nvidia: Comeback des Jahres | HPE: Ernüchterung | Aixtron: Einbruch
|Start Jahresendrallye? | Nvidia: Comeback des Jahres | HPE: Ernüchterung | Aixtron: Einbruc
► Artikel lesen
|11:54
|Wells Fargo cuts HP Enterprise stock price target on margin pressure
|11:54
|HPE shares slump on warning of margin pressure from AI servers
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:03
|Nvidia's Huang confessed to more affairs and the board took him back anyway
|12:58
|Nvidia-Chef hatte mindestens vier Affären
|12:54
|Bitcoin-Kurs fällt unter 61.000 Dollar nach Nvidia-CEO-Rückkehr
|12:46
|Nvidia-Aktie explodiert um 31%: Jensen Huang ist zurück - beginnt jetzt das große Comeback?
|Langfristig gehört Nvidia zu den erfolgreichsten Aktien der Börsengeschichte. Beim Börsengang am 22. Januar 1999 kostete eine Nvidia-Aktie 12 Dollar. Nach insgesamt sechs Aktiensplits entspricht das...
► Artikel lesen
|12:45
|US-Aktien erneut unter Druck: Nvidia verliert 6 Prozent
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|AIXTRON SE
|28,880
|-9,86 %
|HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
|38,470
|-13,22 %
|NVIDIA CORPORATION
|142,58
|-5,69 %