Accra - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plädiert für engere Wirtschaftsbeziehungen zu afrikanischen Ländern. Beim sechsten German-African Business Summit (GABS) in Accra in Ghana hob Steinmeier am Dienstag die "noch ungenutzten wirtschaftlichen Chancen" einer engeren Partnerschaft hervor.



Besonders in Zeiten der geopolitischen Brüche, in denen für viele deutsche Unternehmen "sichere Bänke" in den Exportmärkten Nordamerikas und Chinas wegfielen, brauche die deutsche Wirtschaft Sicherheit und müsse neue Perspektiven einnehmen, sagte der Bundespräsident. Er erwarte "Mut, Dynamik und den Wunsch nach Verlässlichkeit" für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern.



Dabei habe der GABS "eine ganz wichtige Scharnierfunktion", im letzten Jahr sei der Handel zwischen afrikanischen Ländern und Deutschland um etwa zehn Prozent gewachsen, auf einen neuen Rekord, so Steinmeier. Das zeige, "welch wichtiger Zukunftsmarkt die Länder Afrikas für deutsche Unternehmen sind".



Steinmeier ermutigte die afrikanischen Länder, ihre "Bemühen, notwendige Reformen umzusetzen und Möglichkeiten zu schaffen, um den Handel auf ihrem Kontinent zu erleichtern und neue Handelswege zu eröffnen", weiterzuverfolgen. Besonders hob der Bundespräsident "Unternehmergeist, Mut und Kreativität" junger Menschen auf dem afrikanischen Kontinent hervor, er sei beeindruckt von ihren fantastischen Ideen und mit welchem Optimismus und Energie sie diese verfolgten. Davon könnten die Europäer viel lernen, sagte Steinmeier.



Der Bundespräsident betonte zudem, dass die afrikanischen Länder in der internationalen Ordnung eine "starke Stimme" bräuchten. Deutschland stehe dabei auf der Seite der afrikanischen Länder. "Sie schauen auch sehr genau hin, was wir im Westen, wir in Europa und auch wir Deutsche dazu beitragen, um eine gerechtere internationale Ordnung zu schaffen", sagte Steinmeier. Es sei höchste Zeit, dass Deutschland in den internationalen Organisationen, allen voran den Vereinten Nationen, dafür sorge, dass sie der Welt von heute gerecht würden.



Die Eindämmung des Klimawandels, unter dem gerade die Länder Afrikas so stark litten, die Bekämpfung von Hunger und Armut, die Gestaltung des KI-Zeitalters, welches das Leben der Menschen so dramatisch verändere - "Lösungen dafür müssen wir gemeinsam finden, und wir können sie finden", so der Bundespräsident.



Der German-African Business Summit fand zum ersten Mal 2015 in Berlin statt. Er soll jungen Menschen und Unternehmen neue Perspektiven und Netzwerke ermöglichen, um nachhaltige Handelsbeziehungen aufzubauen.





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