Berlin - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sieht eine mögliche Steuer auf Künstliche Intelligenz erst als langfristige Option. Zunächst müsse KI in die Anwendung kommen und für zusätzliches Wachstum sorgen, sagte Wildberger bei einer Veranstaltung des Magazins Politico. Längerfristig könne man sich andere Modelle überlegen, wenn das Wachstum dann da sei.



Mit der Einordnung präzisierte Wildberger frühere Überlegungen zu einer KI-Steuer. Diese hatte er mit möglichen Folgen für den Arbeitsmarkt begründet. KI werde Berufsbilder verändern, sagte er. Zwar könnten langfristig neue Tätigkeiten entstehen, zugleich müssten Beschäftigte aber für andere Jobs qualifiziert werden. Wenn man dieses Wachstum habe, werde man auch die Einnahmen aus bestehenden Steuern brauchen, um die damit verbundenen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zumindest in Teilen zu gestalten und Menschen in andere Jobs zu bringen, sagte der Minister.



Auf EU-Ebene wird unterdessen ebenfalls über eine Digitalsteuer diskutiert: EU-Ratspräsident António Costa hat eine EU-weite Abgabe vorgeschlagen. Grundsätzlich hält Wildberger es für eine sehr berechtigte Frage, ob große Digitalkonzerne mit ihrer Marktmacht und ihren Gewinnen ausreichend zum Gemeinwesen beitragen.



Steuern allein seien für ihn aber nicht die Antwort. Mit derselben Vehemenz würde er sich die Frage stellen, was es eigentlich brauche, damit man eine solche Plattform in Europa habe. Eine erfolgreiche europäische Plattform könne durch ihre Wertschöpfung einen viel größeren Beitrag zum Gemeinwohl leisten.



Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte im vergangenen Jahr eine Digitalabgabe für große Plattformen vorgeschlagen. Die Prüfung einer solchen Abgabe ist im Koalitionsvertrag vereinbart.





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