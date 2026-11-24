Brüssel - Die EU-Kommission will das Cloud-Geschäft von Google in Zukunft strenger regulieren. Dafür soll die Sparte des Alphabet-Konzerns als Gatekeeper unter den Digital Markets Act (DMA) fallen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kommissions- und Industriekreise. Das Unternehmen dürfte dann beispielsweise eigene Dienste nicht mehr bevorzugen.



Die Umsetzung dürfte sich allerdings ziehen. Die EU-Kommission prüft zunächst, ob die Google-Konkurrenten Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) künftig unter den DMA fallen. Das Verfahren soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Parallel untersucht die Kommission, ob das DMA-Gesetz für den Cloud-Markt wirksam sein kann. Erst danach will die EU-Kommission das Verfahren für Google Cloud eröffnen.



Nach Einschätzung von Insidern wird der DMA angesichts der Verfahrenslänge frühestens 2028 für die Google-Sparte gelten. Kritiker monieren, dass der Konzern damit länger unreguliert bleibt als die Konkurrenz und damit seine Marktmacht ausbauen kann. Die Kommission beobachte die Situation aufmerksam, teilte ein Sprecher der EU-Kommission mit.





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